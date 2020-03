In ottemperanza ai prvvedimenti nomativi contenuti nel DPCM dell’08/03/2020 e facendo seguito alle prescrizioni impartite dal Sig. Sindaco in data 08/03/2020, nonché alla Circolare emanata dal Sig. Segretario Generale, oltrechè agli avvisi/diffide delle diverse sigle sindacali, a tutela della salute pubblica, non avendo a disposizione, con immediatezza, mezzi adeguati per la completa attuazione delle misure precauzionali contenute nel sopracitato DPCM, SI DISPONE la chiusua al pubblico di tutti i punti infomativi del Settore Tributi a far data dal 10/03/2020 e fino al 03/04/2020