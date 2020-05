L’edizione odierna del “Corriere dello Sport” si sofferma sul CDA del Palermo in programma per oggi. Assieme ai due Mirri e a Sagramola, sarà presente anche Tony Di Piazza in videoconferenza da New York. Oggi verrà sancito l’addio con Pergolizzi, da decifrare il destino dei collaboratori Libro e Petrucci. Verrà ratificata la conferma del DS Castagnini.