Corriere dello Sport: “Palermo, sfuma il sogno serie A. Mignani ammette la resa: «In finale loro con merito»”

L’edizione odierna de “Il Corriere dello Sport” si sofferma sul Palermo e sul sogno serie A sfumato.

Il miracolo non è avvenuto. Il Venezia ha vinto nel doppio confronto e ha legittimato la qualificazione alla finale playoff di Serie B: «I risultati dicono questo – ha dichiarato il tecnico rosanero Michele Mignani – il Venezia ci ha battuto, evidentemente ha avuto qualcosa in più. Al primo tiro che abbiamo subìto in porta abbiamo preso gol ed è diventato tutto più complicato nella testa e nelle gambe. La gara è stata comunque in equilibrio, qualche presupposto lo abbiamo creato anche noi per pareggiare. Nel secondo tempo abbiamo provato a riprenderla ma non ci siamo riusciti. Questo è il dispiacere più grande».

Mignani, che con ogni probabilità non resterà sulla panchina del Palermo pur avendo un contratto fino al 30 giugno 2025, traccia un bilancio della sua esperienza sulla panchina rosanero: «Sono arrivato a sette giornate dalla fine e ho provato a metterci qualcosa di mio. Il Palermo, comunque, ha una società importantissima dietro e avrà un futuro certo in serie A. Quando hai una società del genere alle spalle c’è sempre un periodo di adattamento ma dalle delusioni si costruisce».

PRECEDENTI. Erano 23 i precedenti in B giocati dal Palermo a Venezia. A questi match vanno aggiunte le tre gare di A, l’1-1 del 30 ottobre 1949, con le reti di De Santis e Leduc, l’1-0 del 29 gennaio 1962, con gol di Tesconi, e lo 0-1 del 25 novembre 1962, deciso dallo svedese Borjesson.