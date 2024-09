Corriere dello Sport: “Palermo senza limiti. Nuova prova di forza”

L’edizione odierna de “Il Corriere dello Sport” si sofferma sul Palermo senza limiti che vinta al Menti contro la Juve Stabia.

Il Palermo gestisce con intelligenza una gara frammentata in diverse “mini partite”, superando una Juve Stabia che, nonostante cuore e organizzazione, non riesce a evitare la prima sconfitta in campionato. L’atmosfera calda dello stadio aiuta la Juve Stabia a partire forte, con Floriani Mussolini che, su assist di Bellich, impegna subito Desplanches. Nonostante l’inizio sprint dei campani, il Palermo rimane tranquillo, salvo poi accendersi improvvisamente: un cross di Pierozzi, deviato da Di Francesco, trova Segre che al volo trafigge Thiam, portando in vantaggio i rosanero.

La Juve Stabia reagisce con una doppia occasione: prima Rocchetti colpisce la traversa con un sinistro potente, poi Adorante sfiora il palo con un rasoterra. Tuttavia, il Palermo punisce l’imprecisione avversaria e, nel finale di primo tempo, raddoppia con Henry, bravo a sfruttare l’assist perfetto di Di Francesco.

Nella ripresa, l’allenatore della Juve Stabia, Pagliuca, opta per un assetto più offensivo, passando al 4-2-3-1 con l’ingresso di Candellone per Rocchetti. La scelta rischia di favorire il Palermo, graziato da Insigne, ma produce frutti quasi immediati: un angolo battuto da Leone porta Buglio a servire Adorante, che, con un tocco volante, batte Desplanches e accorcia le distanze. La Juve Stabia sembra poter completare la rimonta, ma nel finale Piscopo commette un grave errore, tentando una finta per superare Brunori nella propria area. Il numero 9 del Palermo non si fa ingannare, recupera il pallone e induce Piscopo al fallo da rigore. Brunori trasforma senza problemi, sigillando il 3-1 e mandando in delirio i tifosi rosanero.