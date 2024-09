Gds: “Desplanches perfetto, Di Francesco assist-man. Le pagelle di Juve Stabia-Palermo”

L’edizione odierna de Il Giornale di Sicilia ha stilato le pagelle del match vinto ieri dal Palermo contro la Juve Stabia.

Desplanches 7,5

Ottimo inizio e una chiusura ancora migliore. Sventa due volte le occasioni di Floriani Mussolini e nega anche a Ruggeri il gol. Una sicurezza tra i pali, cosa rara in passato.

Diakité 6

Prestazione onesta. Parte con qualche errore ma cresce progressivamente. Manca un po’ di lucidità nelle decisioni cruciali ed è fuori posizione sul gol avversario.

Ceccaroni 6,5

Chiude con i crampi, comprensibile dopo un’estate difficile. Gestisce bene l’area, concede poco ad Adorante e ha poche responsabilità sul gol subito.

Nikolaou 6

Passo in avanti, ma c’è ancora margine di miglioramento. Lascia troppa libertà ad Adorante nel primo tempo, ma si riscatta nel finale risolvendo alcune situazioni pericolose con colpi di testa decisivi.

Pierozzi 6

Adattato sulla fascia sinistra, come accadrà spesso durante la stagione. Comincia male lasciando spazio a Floriani Mussolini, ma si rifà con l’assist per il gol di Segre, dopo il quale gioca più sicuro. Sostituito nel secondo tempo.

Lund 6

Partenza dalla panchina prevedibile, ma decisivo in una chiusura fondamentale nel finale di gara.

Segre 7

“Mr. Gol” è tornato. Alla sua prima da titolare, segna un gol da vero attaccante e si sacrifica per la squadra, onorando la fascia da capitano con grande spirito.

Gomes 6

Tanto lavoro oscuro e una prestazione solida. Non si concede fronzoli, ma contribuisce con corsa e forza fisica al servizio della squadra.

Blin 6

Gioca solo mezz’ora prima di uscire per un infortunio muscolare. Buon contributo fino a quel momento, con volontà e qualche giocata interessante.

Ranocchia 6

Entrato a freddo per sostituire Blin, esegue diligentemente le istruzioni di Dionisi e mostra la sua qualità in alcune situazioni.

Di Francesco 6,5

La giocata che porta al gol di Henry è di alta classe. Manda fuori tempo due avversari e realizza un cross perfetto, continuando a dare un contributo anche in fase difensiva.

Di Mariano 6

Dopo essere stato decisivo contro il Cosenza, parte dalla panchina ma entra subito in partita, risultando prezioso soprattutto nelle fasi difensive.

Henry 7

Vince ogni duello e ripaga la fiducia di Dionisi. Fa salire la squadra e si fa trovare pronto sotto porta per segnare il suo primo gol con la maglia del Palermo.

Brunori 6,5

Non gradisce la panchina, ma entra quando la partita è in bilico e si fa sentire. Si procura con astuzia un rigore e lo trasforma con sicurezza. Potrebbe essere lo spunto per sbloccarsi mentalmente.

Insigne 6

Non brillante, ma sempre coinvolto nel gioco. Cerca di riempire gli spazi come chiesto da Dionisi, ma cala nel finale.

Le Douran 6

Fa il suo esordio in Serie B con uno spezzone di partita. Mostra un fisico imponente e buone movenze. Da rivedere su una partita completa.

Allenatore Dionisi 7

Scelte perfette, sia nella formazione iniziale che nei cambi. La squadra risponde a tutte le sue indicazioni, e l’abbraccio dopo il gol di Brunori testimonia la crescita del feeling tra lui e i suoi giocatori.