Gds: “Il Palermo riparte a mille all’ora. Tre gol e blitz con la Juve Stabia”

L’edizione odierna de Il Giornale di Sicilia si sofferma sulla vittoria del Palermo contro la Juve Stabia.

Il Palermo ha ottenuto una vittoria decisiva contro la Juve Stabia, ex capolista e squadra rivelazione di inizio campionato. I rosanero si sono imposti con un netto 3-1 in trasferta, un successo che potrebbe segnare una svolta nella stagione dopo un avvio incerto. Prima della partita, la Juve Stabia aveva quattro punti in più rispetto al Palermo, che veniva da una prestazione deludente con solo quattro punti in quattro partite. Nonostante le difficoltà previste, tra cui il primo match della Juve Stabia nel proprio stadio e il campo in sintetico, il Palermo ha risposto con una prestazione intelligente, unendo cuore e qualità.

I tifosi rosanero, presenti in trecento al Menti, hanno festeggiato per i gol di Segre e Henry nel primo tempo, seguiti dal rigore di Brunori nella ripresa. La partita non è stata facile: il Palermo ha rischiato di subire il primo gol dopo solo undici minuti, quando Desplanches ha effettuato una parata decisiva su un tiro di Floriani Mussolini. Tuttavia, quando la squadra ha accelerato, il divario tecnico con gli avversari è diventato evidente. Sebbene la Juve Stabia abbia tirato 14 volte verso la porta del Palermo, ha segnato solo una rete, mentre i rosanero hanno concretizzato tre delle sei occasioni avute.

Il tecnico Dionisi ha azzeccato sia la formazione iniziale che i cambi, dimostrando che nel Palermo non ci sono titolari inamovibili. Per esempio, sia Brunori che Ranocchia sono partiti dalla panchina, con Henry e Segre schierati dal primo minuto. Questa scelta si è rivelata vincente, con Henry fondamentale nel fare da pivot e Segre che ha aperto le marcature al 18′ con un gol su assist di Pierozzi.

La Juve Stabia ha provato a reagire subito, ma Desplanches è stato ancora una volta decisivo su Mosti. Il Palermo ha poi gestito la partita, controllando il gioco soprattutto a centrocampo. Nonostante un nuovo tentativo della Juve Stabia, il Palermo ha trovato il raddoppio al 43’ grazie a un colpo di testa di Henry, su assist di Di Francesco, in seguito a una splendida giocata orchestrata da Ranocchia.

Nella ripresa, il tecnico della Juve Stabia, Pagliuca, ha cercato di dare più velocità alla squadra, ma il Palermo ha mantenuto il controllo, anche se ha subito il gol del 2-1 al 61′ su una dormita difensiva. Nonostante ciò, Dionisi ha risposto con i cambi giusti, inserendo Brunori e Lund. Proprio Brunori si è procurato e ha realizzato il rigore del 3-1, chiudendo definitivamente la partita.

Con questa seconda vittoria stagionale, il Palermo sale a sette punti in classifica, dando un chiaro segnale di ripresa. La squadra sembra finalmente aver trovato la giusta direzione e, dopo una prestazione convincente come questa, c’è ottimismo per il prosieguo della stagione.