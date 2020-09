L’edizione odierna del “Corriere dello Sport” si sofferma sullo stop del calcio giocato per il Palermo. Sei mesi senza calcio non succedeva dalla stagione 1986/87 in cui la squadra fu radiata. Ad esempio il Palermo attuale non può contare sugli abbonati, che avrebbero fatto registrare numeri importanti per la categoria. Si attendono disposizioni dalle istituzioni per capire se uno stadio grande come il “Barbera” potrà ospitare nuovamente i tifosi rosanero, magari con numeri ridotti.