Corriere dello Sport: “Palermo, recupera Verre. Dionisi ha l’uomo in più”

L’edizione odierna de Il Corriere dello Sport si sofferma sul Palermo e su Dionisi che contro la Reggiana recupera Verre.

Valerio Verre è pronto a tornare in campo con il Palermo dopo aver smaltito la botta subita a Modena. La sua presenza è un sollievo per l’allenatore Alessio Dionisi, che potrà contare sul centrocampista per il prossimo match contro la Reggiana. Verre, numero 26 rosanero, aveva lasciato il campo al “Braglia” dopo il primo tempo a causa di un infortunio, ma si era già distinto con un’ottima prestazione, mostrando estro e qualità, e segnando anche un gol, il primo della sua stagione.

Questo è un momento importante per Verre, che si trova nel “terzo atto” della sua carriera al Palermo. Dopo una prima esperienza nel 2013/14 culminata con la promozione in Serie A e una seconda parentesi da gennaio a giugno 2023, ora è tornato da svincolato con un contratto fino al 2027. Il club ripone grande fiducia in lui, vedendo in Verre un giocatore capace di diventare un top player se riuscirà a mantenere continuità fisica.

Le sue doti tecniche, la capacità di giocare sia da mezzala che da trequartista, insieme al tiro dalla distanza, potrebbero rivelarsi decisive contro squadre più chiuse. Se Verre riesce a evitare nuovi infortuni, potrebbe essere un elemento fondamentale per le ambizioni del Palermo.