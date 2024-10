Corriere dello Sport: “Palermo verso la Reggiana. Buone notizie dall’infermeria”

L’edizione odierna de Il Corriere dello Sport si sofferma sulla situazione degli infortunati in casa Palermo.

La squadra del Palermo ha svolto ieri un allenamento mattutino a Torretta, con buone notizie per alcuni giocatori. Pierozzi è tornato ad allenarsi regolarmente con il gruppo, così come Peda, che aveva saltato la trasferta a Modena a causa di un sovraccarico muscolare. Tuttavia, c’è ancora un’assenza da segnalare: Saric è rimasto fuori dall’allenamento per un’infiammazione al piede, il che mette in dubbio la sua disponibilità per i prossimi impegni della squadra