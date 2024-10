Mantova-Palermo: venduti 600 biglietti per il settore ospiti

Per la partita Mantova-Palermo, in programma mercoledì 30 ottobre allo stadio “Danilo Martelli” di Mantova, sono già stati venduti 600 biglietti per il settore ospiti, segno dell’entusiasmo dei tifosi rosanero. La squadra siciliana, anche in questa trasferta sarà supportata da un folto gruppo di sostenitori pronti a spingere la squadra verso un risultato positivo.

Il match è atteso con grande interesse, sia per il buon momento di forma del Palermo che per l’importanza della sfida, che potrebbe rivelarsi decisiva per le ambizioni di classifica di entrambe le squadre.