L’edizione odierna del “Corriere dello Sport” parla del ruolino di marcia del Palermo. La migliore media punti di tutto il calcio italiano (2,47 contro i 2,40 del Monza che è a quota 60 ma ha giocato due partite in più); nessuno ha fatto più punti, 57, nelle prime 23 partite dei rispettivi campionati (Juve, Inter e Benevento sono a 54, il Monza era a 56); ha vinto più incontri di qualunque altra squadra dalla A alla D, 18, e fuori casa non solo è imbattuto (come Inter, Monza, Mantova e Turris) ma ha lo stupefacente ruolino di 9 successi e 2 pareggi. Un elenco infinito di numeri permette al Palermo di sorridere a meno di tre mesi dalla fine del campionato, ma allo stesso tempo non gli dà il diritto di staccare la spina perché le statistiche sono risultati che vanno costantemente migliorati e che possono cambiare da un momento all’altro. E se è vero che per la prima volta dopo mesi d’ansia, il vantaggio sulla diretta inseguitrice, il Savoia, è tornato al margine più rassicurante di 7 punti, è anche vero che nel tragitto che manca ancora prima della fine del campionato, i rosa sono attesi da ostacoli insidiosi e in particolare da ben 4 trasferte con avversarie dei primi 7 posti della classifica: in ordine cronologico Licata, Savoia, Acireale e Troina”.