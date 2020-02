L’edizione odierna del “Corriere dello Sport” parla del ruolino di marcia del Palermo. Le cifre che con fermano lo splendido momento della squadra non sono ancora concluse. Intanto è ricominciata una striscia di vittorie consecutive: siamo a 4 di fila, serie seconda solo al clamoroso primato di 10 successi nelle prime 10 giornate del girone. Poi la partita di Cittanova ha costituito un cambio di abitudine rispetto al modo in cui fin qui il Palermo era solito portare a casa il risultato in campo esterno: non aveva mai segnato più di due reti in una stessa trasferta (a Roccella e Biancavilla), e addirittura stavolta ne ha fatte 4 tutte assieme. Non succedeva da oltre 3 anni, dal famoso 4-3 in rimonta ottenuto a Genova dalla squadra allora allenata da Corini, ovviamente in serie A. Ed è curioso constatare che anche le altre due recenti occasioni in cui il Palermo ha realizzato 4 gol tutti assieme fuori casa, si era sempre nel mese di febbraio: a San Siro con l’Inter nel 2012 (4-4), a Lecce (vittoria per 4-2) l’anno prima. Allo stesso modo, la difesa non aveva mai subìto più di un gol in trasferta e in Calabria per la prima volta ne ha presi due. Almeno, è stato superata la regola del “golletto” che portava punti ma non emozioni. Domenica le emozioni ci sono state eccome, come si evince dal punteggio: singolare conseguenza, la squadra ha perso un primato ma ne ha conquistato un altro. Non ha più la miglior difesa del girone (ora è del Savoia con 13 gol al passivo contro i 14 dei rosa), ma è tornato ad essere l’attacco più prolifico del campionato: 41 reti, tante quante l’Acireale. A Pergolizzi si chiedeva un acuto e vincere nel finale con un uomo in meno è un segnale di compattezza e carattere – conclude il quotidiano -.