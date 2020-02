L’edizione odierna del “Giornale di Sicilia” riporta le parole del tecnico del Licata Campanella. Ritorno al successo per il Licata, formazione di calcio che milita nel torneo di serie D, che conquista la seconda vittoria nel nuovo anno, la seconda casalinga, e si avvicina sempre più verso la salvezza. Vittima dei gialloblu il Corigliano che si era portato in vantaggio, chiudendo il primo tempo sull’1 a 0, ma nella ripresa c’è stata la grande reazione di capitan Maltese e compagni che hanno realizzato ben cinque reti, tre delle quali da parte del bomber Antonio Cannavò, una di Convitto ed una di Adeyemo. «C’è stata la grande reazione della squadra – commenta Giovanni Campanella, tecnico del Licata, che ha seguito la sfida dalla tribuna per squalifica -. Nel corso della sfida abbiamo colpito due legni, ci sono stati annullati due gol, uno dei quali regolari, ma alla fine l’importante era vincere e ci siamo riusciti». Nel primo tempo il Corigliano era riuscito a chiudere in vantaggio. «Il loro gol – dice mister Campanella – è arrivato su un tiro debole che è stato deviato da un nostro difensore e ha ingannato il portiere Ingrassia. Nonostante tutto abbiamo creato tante occasioni da rete ma non siamo riusciti a pareggiare». Cosa è successo negli spogliatoi ed al rientro in campo, nei secondi quarantacinque minuti, il Licata ha dilagato?. «Ci siamo guardati in faccia ed io ho detto alla squadra che se continuavamo a giocare con la palla a terra avremmo vinto, e così è stato. C’è stata una grande reazione ed abbiamo segnato cinque reti, altre ne abbiamo sfiorate, ma alla fine era importante conquistare i tre punti in palio». Il Licata con questo successo sale a quota 38 punti. «Non dobbiamo dormire sugli allori perché la quota salvezza si sta alzando e noi dobbiamo ancora fare diversi punti prima di raggiungerla. Proprio per questo motivo non possiamo abbassare la guardia e continuare a lavorare sodo in vista dei prossimi impegni». Il Licata già oggi riprenderà gli allenamenti in vista della delicata trasferta di domenica sul campo della vicecapolista Savoia che proverà a sfruttare al meglio il fattore campo per cercare di rimanere agganciata alla corsa promozione. I gialloblu, che nei prossimi due turni dovranno affrontare le prime due della classe, per la prossima sfida potranno contare sul rientro dello squalificato Davide Dama. Intanto Antonio Cannavò con la tripletta realizzata contro il Corigliano si conferma capocannoniere del girone con 13 reti al suo attivo. Un bilancio certamente positivo per l’attaccante licatese che anche in questa categoria sta dimostrando il proprio valore. C’è attesa, in settimana, per le notizie che dovrebbero arrivare dal palazzo di città dove l’amministrazione comunale dovrà decidere se concedere il Dino Liotta al Licata per almeno quindici anni. C’è fermento anche tra i tifosi che attendono questa decisione ma al tempo stesso si stanno organizzando per la trasferta di Torre Annunziata contro il Savoia ma soprattutto per il derby con il Palermo in programma tra quindici giorni al Dino Liotta. Gli ultras licatesi ormai da settimane sono al lavoro per allestire la coreografia della curva in vista proprio della sfida contro la prima della classe.