L’edizione odierna del “Corriere dello Sport” si sofferma sulla vittoria del Palermo contro il Roccella. Tre punti sporchi ma fortemente voluti per gli uomini di Pergolizzi. Due rigori protagonisti al “Barbera”, uno per il Palermo, siglato, uno per il Roccella, sbagliato. Floriano bagna con la rete il suo debutto interno. A parte le frittate dell’arbitro, compreso il gol annullato alla squadra calabrese è stata una partita combattuta, dove il Roccella ha fatto la sua figura mostrando una difesa organizzata. Il successo dei rosa è meritato per aver sempre condotto la gara. La squadra non è bella, ma solida.