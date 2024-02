Corriere dello Sport: “Palermo, nella prossime tre partite ti giochi tanto”

L’edizione odierna de “Il Corriere dello Sport” si sofferma sul Palermo e le prossime tre sfide molto importanti per le sorti dei rosanero.

Gli avversari però non mollano e nelle prossime settimane, il Palermo giocherà due appassionanti scontri diretti. Dopo la trasferta di sabato a Piacenza con la Feralpi, infatti, i rosa riceveranno il Como per poi andare la settimana successiva a Cremona. Sono numeri che indicano un lavoro collettivo, nel quale ad esempio il capocannoniere Brunori eccelle non per reti segnate ma per avere salvato due gol sulla linea.

Oltre all’entusiasmo in crescita, amplificato dai rinforzi di gennaio apparsi intelligenti perché hanno aggiunto qualcosa senza stravolgere l’assetto già esistente. Ora i rosa potranno contare anche su Chaka Traorè che sarà presentato stamane: il 19 enne, prelevato dal Milan in prestito con opzione di riscatto a 10 mln di euro e percentuale del 25% ai rossoneri in caso di successiva rivendita, sarà inserito gradualmente in un attacco dove le rotazioni sono frequenti anche in corso di gara.