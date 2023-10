L’edizione odierna de “Il Corriere dello Sport” si sofferma sulla presenza di Brunori in forte rischio contro il Lecco a causa di un lutto familiare.

C’è anche un margine di incertezza che riguarda bomber Brunori, colpito ieri da un grave lutto familiare e rientrato in Umbria per un giorno. Per questo motivo salterà oggi la rifinitura per riaggregarsi in ritiro in serata. Toccherà a Corini e decidere se sia il caso di dargli un turno di riposo. In tale evenienza, che il tecnico vorrebbe escludere per continuare a fare fiducia al capitano, potrebbe scoccare l’ora di Soleri dal 1’.