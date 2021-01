L’edizione odierna del “Corriere dello Sport” si sofferma sul momento del Palermo.

I rosanero devono invertire il trend fuori casa per alimentare le proprie ambizioni. Il gap da colmare riguarda la mentalità del collettivo, la capacità di “aggredire” anche le partite lontano dal “Barbera”.





Il match contro il fanalino di coda Cavese è alla portata, ma gli uomini di Boscaglia dovranno fare attenzione alla “legge dei grandi numeri” al cospetto di un avversario che non ha mai vinto in casa e non segna dal 7 ottobre.