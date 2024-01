Corriere dello Sport: “Palermo freme, Verde bloccato. Pista Caso”

L’edizione odierna de “Il Corriere dello Sport” si sofferma sul calciomercato del Palermo con Verde “bloccato” dallo Spezia.

L’intrigo Verde caratterizzerà gli ultimi giorni del mercato rosanero. Il Palermo ha già l’accordo col giocatore, ma la doppietta del fantasista nella gara vinta dallo Spezia a Pisa ha cambiato gli scenari, un po’ come per Soleri, ritenuto possibile partente fino ai due gol realizzati al Modena che di fatto lo hanno confermato alla corte di Corini. E alla stessa maniera, è probabile che sarà la volontà del calciatore a dipanare la matassa.

AFFARE CONGELATO. Lo Spezia infatti ha deciso di congelare la trattativa (un’operazione da 1 mln di euro, prestito a 100.000 euro con diritto di riscatto fissato a 900.000 e 3 anni di contratto al giocatore) anche sulla scorta della prova di sabato: Daniele Verde con 4 reti nelle ultime 7 gare ha firmato tutte e 3 le vittorie ottenute dal nuovo tecnico D’Angelo che non vorrebbe privarsene. Se il 27enne napoletano con una carriera di rilievo (per 6 stagioni sempre nella massima serie, in Italia a Verona e Spezia ma anche in Grecia e Spagna) si sbilancerà chiedendo di essere liberato, con tutta probabilità l’affare si chiuderà.

Il posto libero. Diversamente, al Palermo resterà qualche giorno per decidere il da farsi. Al momento resta infatti uno slot libero per una entrata di giocatore di qualsiasi età; e la stessa cessione di Valente, direzione Padova che ha superato le altre concorrenti, verrà finalizzata solo se arrivasse un altro esterno d’attacco. Il club insisterà su un elemento di qualità che ampli la rosa nel settore offensivo, ricorre ancora il nome di Caso (ieri escluso dalla lista nella gara del Frosinone) ma Verde rimane l’obiettivo numero uno su cui i rosa hanno puntato. Possibile un intervento in difesa anche dopo l’arrivo di Salim Diakitè, la cui presentazione ufficiale è stata fissata per domani alle 15 allo stadio Barbera. Diakitè può giocare sia a destra che come centrale, ruolo per ora in sofferenza dato il ko di Lucioni, per cui resta viva l’ipotesi di un terzino di ruolo data la cessione di Mateju.