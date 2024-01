Palermo verso il Bari: squadra al lavoro, rientra Brunori

L’edizione odierna de “Il Giornale di Sicilia” si sofferma sulla ripresa della preparazione del Palermo in vista del Bari.

Riposo di sabato, lavoro di domenica: a Torretta i rosa hanno ripreso ad allenarsi in vista dell’impegno casalingo con il Bari. Nella gara con i pugliesi Corini avrà nuovamente a disposizione Brunori, che ha scontato il turno di squalifica ed è pronto a riprendere posto al centro dell’attacco: in diffida, con conseguente rischio di essere fermati per un turno, rimangono Coulibaly e Lucioni, ma quest’ultimo resterà fuori ancora per parecchie settimane. Out anche Desplanches, che dovrebbe rientrare tra metà e fine febbraio.