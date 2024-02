Corriere dello Sport: “Palermo freme. Contro Stroppa è un crash test”

L’edizione odierna de “Il Corriere dello Sport” si sofferma sulla gara tra Palermo e Cremonese.

Sabato allo “Zini” scenderà in campo il “solito” Palermo. Gli ultimi risultati impreziositi da tre vittorie consecutive hanno consolidato molte certezze e su questa consapevolezza Corini intende impostare il suo piano anti-Cremonese. La linea è quella della continuità. Staff e giocatori sono consapevoli dello spessore della squadra di Stroppa, una big, ma rispetto non significa timore.

ALLA PARI. Sfidare i grigiorossi facendosi condizionare dall’alto coefficiente di difficoltà della partita non rientra nei pensieri dell’allenatore Corini. Nessuna gabbia speciale, ad esempio, per Vazquez o Falletti né contromisure particolari per il bomber Coda. Sono giocatori che sanno fare la differenza ma i rosanero li affronteranno secondo i soliti standard e cioè da squadra. Attraverso l’aiuto reciproco, l’equilibrio e le giuste distanze tra i reparti senza mai rinunciare ai propri principi di gioco e ad una proposta offensiva valorizzata nelle ultime settimane da tanti gol e diverse soluzioni in zona d’attacco.