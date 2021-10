L’edizione odierna de “Il Corriere dello Sport” si sofferma sulle assenze in casa Palermo in vista del match di domani contro il Foggia.

Nel frattempo domani il Palermo torna in campo al Barbera contro il Foggia per un match che può avvicinarlo alle prime posizioni in una classifica ancora corta.

Possibili novità: quasi certamente Filippi dovrà rinunciare a due dei suoi uomini migliori: Silipo, che oltre alla botta presa lunedì, ha la febbre alta e Valente, che non si allena da due giorni per un fastidio ad una caviglia. Inoltre durante la seduta, l’allenatore ha provato anche una difesa a 4, con Lancini e Marconi centrali e Doda e Perrotta ai lati.