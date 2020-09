L’edizione odierna del “Corriere dello Sport” si sofferma sulle reazioni di Palermo e Bari sulla stesura del calendario di Serie C. «Inizio difficilissimo – commenta Boscaglia – soprattutto alla terza con un turno infrasettimanale e la trasferta a Terni. Ci attendono molte squadre competitive mentre noi siamo in fase di costruzione. Non voglio mettere le mani avanti ma non sarà facile. Il Palermo non è completo e dovrà affrontare squadre che hanno fatto bene lo scorso anno».

Auteri spiega: «La verità è che ci toccherà un match probante. Il Francavilla è ben organizzato, ha giocatori di categoria importanti. Il posto in classifica vogliamo guadagnarlo partita dopo partita».