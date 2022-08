L’edizione odierna de “Il Corriere dello Sport” si sofferma sul calciomercato del Palermo.

Rinforzi in mezzo al campo per il Palermo, non tanto una bocciatura di quelli che ci sono (Broh è stata la rivelazione delle prime giornate) ma un arricchimento necessario. Intanto Stulac, poi da domani anche Segre che dovrebbe svolgere le visite mediche a Palermo e mettersi a disposizione del tecnico (al Torino andrà Giacomo Corona in prestito). Ma nel reparto non è finita qua, i centrocampisti in rosa dovrebbero essere almeno 6 e dunque ne mancano altri due.

Il pressing su Dario Saric (25) richiesto anche in A (Cremonese) è destinato a durare. Il Palermo avrebbe presentato all’Ascoli un’offerta cospicua. Ma lo scontro diretto con i marchigiani di sabato al Barbera rende difficile un accordo prima. Anche Bisoli (28) resta un nome papabile ma bisogna stare attenti alle liste degli over. C’è un’idea per l’attacco: Corini sogna Stefano Moreo, ex rosa da lui allenato a Brescia (come Bisoli), ma resiste l’ipotesi Di Carmine (33). Domani presentazione di Elia