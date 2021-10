L’edizione odierna de “Il Corriere dello Sport” si sofferma sul match in programma domenica tra Palermo e Foggia.

Il salto di qualità. In una città come Palermo, il contorno non è secondario e dunque un pubblico che ti spinga ad andare oltre può essere decisivo. Ma il vero salto di qualità lo deve compiere la squadra con Filippi al comando. Siamo ancora alle prime battute e c’è tempo per qualsiasi aggiustamento, ma intanto ci sono le possibilità per dare una sterzata verso l’alto. In 15 giorni la classifica mediocre di oggi (10° posto) può trasformarsi in interessante ma solo con le vittorie.

Dopo il Foggia, ci saranno due inusuali confronti diretti contro squadre che nessuno pensava di trovare così in alto: prima la trasferta sul campo della Turris, poi tre giorni dopo nel turno infrasettimanale la Virtus Francavilla, formazioni al momento seconde in classifica! E il tour de force si concluderà domenica 24 con un’altra gara esterna certamente abbordabile, in casa della Vibonese.