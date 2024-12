Corriere dello Sport: “Palermo-Catanzaro 1-2. Le pagelle”

Le pagelle della partita, a cura di Paolo Vannini per il Corriere dello Sport oggi in edicola, analizzano nel dettaglio i protagonisti del match tra Palermo e Catanzaro, riflettendo un quadro chiaro del momento critico dei rosanero. Il Palermo paga errori individuali e collettivi, con Dionisi che ottiene un 5 per scelte tattiche rischiose e poco efficaci

PALERMO (4-4-2): Desplanches 6; Nedelcearu 5,5 Nikolaou 6 (34′ st Baniya sv) Ceccaroni 6 Lund 5,5; Di Mariano 5,5 Segre 5,5 Ranocchia 6 (34′ st Gomes sv) Di Francesco 6 (43′ st Verre sv); Henry 5 (24′ st Brunori 6) Le Douaron 5,5 (24′ st Insigne 5,5). A disp. Nespola, Sirigu, Vasic, Appuah, Buttaro, Peda. All.: Dionisi 5.

CATANZARO (3-5-2): Pigliacelli 6; Cassandro 6 Scognamillo 6,5 Bonini 6,5; Compagnon 6 (43′ st Situm sv) Pompetti 7 Petriccione 6,5 Pontisso 6 (30′ st Koutsoupias 6) Ceresoli 6 (7′ st Antonini 6,5); Iemmello 6 (43′ st Pittarello sv) Biasci 6,5 (30′ st Buso 6,5). A disp. Dini, Borrelli, Piras, Turicchia, Pagano, Seck. All.: Caserta 6,5.

ARBITRO: Arena di Torre del Greco 6.