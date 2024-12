Corriere dello Sport: “Dionisi si gioca il Palermo”

L’analisi di Paolo Vannini per il Corriere dello Sport, pubblicata oggi in edicola, offre un quadro dettagliato e critico del momento nero del Palermo. Nubi nerissime si addensano sui rosanero dopo la sesta sconfitta stagionale (terza in casa), che vede la squadra scivolare fuori dai playoff e avvicinarsi pericolosamente alla bassa classifica. La contestazione, dura e rumorosa, si è scagliata contro società, direttore sportivo e allenatore, in una giornata che ha visto il Catanzaro celebrare l’undicesimo risultato utile consecutivo e consolidare la propria posizione tra le squadre di vertice.

Dionisi ha optato per scelte tattiche rischiose e infelici, schierando un 4-4-2 trasformabile in 4-2-3-1, ma lasciando Brunori in panchina per dare spazio al tandem francese Henry-Le Douaron, che continua a non convincere. Quando Brunori è entrato, ha provato a scuotere la squadra con un paio di guizzi, ma il Palermo ha comunque ceduto al gol decisivo di Pompetti, che con una prodezza dall’arco dei 18 metri ha spento le residue speranze dei rosa. La squadra continua a lottare ma appare incapace di concretizzare il dominio territoriale, segnando solo su calcio piazzato con Nikolaou, alla sua prima rete stagionale.

Il Catanzaro, ben orchestrato da Caserta, ha saputo difendersi con ordine e sfruttare le ripartenze, esponendo ancora una volta le fragilità di un Palermo che fatica a trovare continuità. La crisi dei rosanero è ormai conclamata, con appena cinque vittorie in stagione e una classifica che impone riflessioni profonde, non solo sulla guida tecnica ma sull’intera gestione della squadra. Con il Sassuolo all’orizzonte e due partite chiave contro Bari e Cittadella, il tempo stringe e servono risposte immediate per risollevare una piazza sempre più amareggiata.