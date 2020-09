L’edizione odierna del “Corriere dello Sport” si sofferma sulle trattative in Serie C. Il tandem Sagramola-Castagnini cerca rinforzi per il Palermo. Dopo Broh, si osservano con attenzione Demetrio Steffè e Simone Calvano. In attacco ancora valide le ipotesi Gliozzi e Kanoute. Alla Ternana piace l’esterno difensivo Christian Mora, di proprietà dell’Atalanta. Il Catania sembra aver rinunciato all’estremo difensore Perina, ottenendo il prestito dal Bologna di Franco Santurro.