L’edizione odierna del “Corriere dello Sport” si sofferma sul calciomercato del Palermo. Il primo obiettivo della società sarà un attaccante in grado di fare tanti e gol e trascinare la squadra anche in Serie C. Il reparto offensivo rosanero non si fermerà solo agli uomini che hanno fatto risalire la china al club di viale del Fante. Dunque, il nome forte in attacco resta una priorità. La decisione finale sul mercato resta ai dirigenti: questa indicazione sarà chiara anche per la prossima stagione, a prescindere dagli interpreti in panchina. Finché la promozione non verrà certificata, la questione Pergolizzi non verrà affrontata.