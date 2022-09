L’edizione odierna de “Il Corriere dello Sport” si sofferma sui big del Palermo arrivati dal mercato

I big arrivati dal mercato ad esempio, faticano a fare la differenza ma serve tempo. Per questo è piaciuto come ciascuno di loro col Genoa si sia calato nelle esigenze di una partita difficile. Stulac è ancora altalenante nella gestione, ma è anche la squadra che si deve muovere diversamente e in ogni caso, i mezzi si percepiscono tutti; Saric è in ritardo, ma Corini crede che quando raggiungerà la migliore condizione fornirà al centrocampo un doppio apporto di contrasto e proiezione offensiva.

Di Di Mariano ed Elia è piaciuta la capacità di sacrificarsi soprattutto nei momenti in cui il Genoa spingeva di più: sono stati capaci fare i terzini quando serviva eppure di ripartire veloci per far male. E in panchina sono pronte alternative come Damiani (in attesa del ritorno di Broh), Valente o lo stesso Floriano, per non dire di Soleri, che ha confermato pur entrando per soli 10′, di sapere incidere da subentrato, tanto da fornire a Brunori due assist di testa per chiudere il match. E in difesa Marconi al rientro (con lui in casa 2 partite e 0 gol subiti) ha per ora vinto il confronto con Bettella che tornerà dopo la squalifica.