Corriere dello Sport: “«Orgoglio Palermo, Parma un’occasione». Mignani prudente, cambia ancora”

L’edizione odierna de “Il Corriere dello Sport” si sofferma sulle potenziali scelte di Mignani per fronteggiare il Parma di Pecchia.

Il Palermo si trova in un momento cruciale della stagione, con il nuovo allenatore, Mignani, che cerca di imprimere il suo stile e di ottenere la prima vittoria alla guida della squadra. Le dichiarazioni di Mignani evidenziano una fase di valutazione attenta e continua della squadra e dei giocatori, suggerendo possibili cambiamenti tattici e di formazione per sbloccare il gioco e cercare il successo che manca da tempo.

Questa sera, il Palermo potrebbe presentarsi con un’assetto rinnovato rispetto alle prime uscite sotto la guida di Mignani, con rientri importanti come quello di Lucioni in difesa e Di Mariano sulla fascia. Inoltre, sembra che ci saranno delle novità come l’inserimento di Aurelio sull’out sinistro al posto di Lund e di Insigne che sostituirebbe Mancuso, indicando un possibile aggiustamento del modulo. Questi cambiamenti, inclusi i possibili ruoli per Aurelio e Insigne, potrebbero portare freschezza e nuove dinamiche in campo.

In questo contesto di rinnovamento e di ricerca di una vittoria, il Palermo si appresta a sfidare la capolista Parma, una sfida non facile ma che potrebbe rappresentare l’occasione giusta per Mignani di dimostrare il valore delle sue scelte e l’efficacia del suo approccio tattico. La squadra, stimolata anche da precedenti come quelli di Mancuso e Buttaro, che sono stati ripescati e hanno dato un contributo significativo, cerca di trovare la formula per tornare al successo e guadagnare fiducia e punti preziosi per il prosieguo della stagione.