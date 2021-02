L’edizione odierna del “Corriere dello Sport” parla di “operazione campionato” in Serie A.

Se giovedì prossimo i venti club non si metteranno d’accordo e i private Equity si sfileranno, la serie A dovrà proseguire con le proprie forze che risultano essere insufficienti.





Per chiudere la partita con i fondi servono 14 voti favorevoli su 20, ma è scontato il no della Lazio, seguita da Atalanta, Napoli, Verona e Fiorentina. Nello scenario alternativo (il finanziamento) il sistema Italcalcio oggi indebitato al 90% si caricherebbe di un nuovo debito che andrebbe restituito ipotecando gli introiti futuri per assicurare il pagamento di interessi e capitale, mentre una partecipazione azionaria non andrebbe restituita.