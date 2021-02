Le buste per i diritti Tv della serie A, secondo quanto riporta l’edizione odierna del “Corriere dello Sport”, sono state aperte ieri sera.

Sky contro Dazn. La prima, si sarebbe spinta fino ad una offerta da 780 milioni di euro, ma la seconda non vuole lasciare nulla di intentato.





Intanto in via Rosellini sono stati avviati i lavori per la creazione di una startup al fine di realizzare il “Lega Channel.