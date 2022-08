L’edizione odierna de “Il Corriere dello Sport” si sofferma sulle trattative del giorno in serie C.

L’Olbia ha ingaggiato il centrocampista Joseph Minala (26), ex Lazio in A, la scorsa stagione con la Lucchese: contratto fino al 30 giugno 2023. La Juve Stabia pensa alla mezzala Alberto Gerbo (32) ex Cosenza. La Turris avrà il difensore Salvatore Boccia (21) in prestito dal Cagliari e presto potrebbe assicurarsi il centrocampista Anthony Taugourdeau (33) dal Vicenza. Per il Messina c’è il ritorno del difensore Vincenzo Camilleri (30) già con la squadra giallorossa nella seconda parte della passata stagione. Al Taranto l’attaccante Christian Tommasini (24) in prestito dal Pisa. Risoluzione consensuale fra il Monopoli e l’attaccante Manuel Nocciolini (33) che dovrebbe andare al Giugliano. L’Ancona è a un passo dal difensore Tommaso Barnabà (21) ex Mezzolara. Per la Fermana arrivano dalla Pro Vercelli i difensori Alessandro Carosso (20), Giulio Parodi (24) e il centrocampista Filippo Lorenzoni (19) con la formula del prestito nonchè il centrocampista Federico Romeo (20) e l’attaccante Matteo Maggio (20) a titolo definitivo.

CESENA: FERRANTE. Il Cesena ha annunciato l’attaccante Alexis Ferrante (27), ex Foggia, a titolo temporaneo dalla Ternana con diritto di opzione e obbligo di riscatto. La Lucchese si appresta a definire la trattativa per il centravanti Andrea Bianchimano (25) in prestito dalla Viterbese con diritto di riscatto e controriscatto. Il Novara ha ufficializzato il nuovo tecnico, Roberto Cevoli (53), ex Renate, accordo fino a giugno 2024: ieri pomeriggio il primo allenamento. Per l’Alessandria l’esterno difensivo Francesco Rizzo (24) dal Sorrento, vicino il terzino Arensi Rota (26) della Carrarese, piace il difensore Lorenzo Checchi (31) ex Imolese. Alla Feralpisalò il difensore Simone Benedetti (30) dall’Alessandria: contratto fino al 2024 con opzione per un altro anno. La Pro Patria potrebbe avere il centrocampista Lorenzo Gavioli (22) in prestito dalla Reggina.

LEGA PRO E RAI INSIEME. Alla Rai i diritti audiovisivi di Lega Pro per il prossimo triennio: Rai Sport trasmetterà i posticipi del campionato di Serie C in programma il lunedì, le gare dei playoff, le finali di Coppa Italia e della Supercoppa. Approfondimenti la domenica sera su “Domenica Dribbling” e il giorno dopo nel Monday Night con uno studio live dallo stadio che ospiterà la partita. «La Lega Pro su Rai Sport – ha spiegato Francesco Ghirelli presidente della Lega Pro – è una garanzia di alta visibilità e professionalità per i nostri club e per i loro tifosi. Attraverso Rai potremo continuare a parlare del nostro calcio giovane e sempre ricco di nuovi talenti avendo un riferimento costante al presente e al futuro ma anche alla memoria e alla storia del nostro Paese. Il calcio dei comuni, insieme a Rai che è la storia dell’Italia, rappresenta – ha concluso Ghirelli – un punto d’incontro della nostra identità collettiva per lo sport e non solo. Non poteva esserci connubio più virtuoso».