L’edizione odierna de “Il Corriere dello Sport” si sofferma sulle trattative del giorno in serie B.

Giornata di ufficializzazioni quella di ieri. Tante le trattative definite nei giorni scorsi andate a buon fine. Importantissima quella del Frosinone che ha annunciato l’arrivo dal Monza di Luca Mazzitelli (27). Il centrocampista capitolino arriva a titolo temporaneo con obbligo di riscatto al verificarsi di determinate condizioni e vestirà la maglia giallazzurra fino al 30 giugno 2023. Ma il direttore Angelozzi parla con il Benevento per verificare la possibilità di uno scambio: Camillo Ciano (32) nel Sannio per Roberto Insigne (28).

Si complica, invece, il tentativo della Strega di ingaggiare Krzysztof Kubica (22) in uscita dal Górnik Zabrze, operazione valutata costosa dal club giallorosso. Per la difesa l’ipotesi più concreta è quella di un ritorno di Luca Caldirola (31). Mentre il Parma avrebbe proposto un ritorno in giallorosso di Pasquale Schiattarella (35). ALTRO BARI. Anche il Bari continua a rinforzarsi. Ieri il club di De Laurentiis ha presentato il difensore sloveno Zan Zuzek (25), contratto triennale. Il ds Polito non molla la pista monzese che conduce all’attaccante danese Christian Gytkjær (31). L’alternativa potrebbe essere Tim Kleindienst (26) dell’Heidenheim (B tedesca). L’ipotesi di uno scambio col Frosinone Camillo Ciano per Cristian Galano (31) è tutta da verificare. Il Perugia ha per ora chiuso la strada alla possibilità di ingaggiare il duttile centrocampista/difensore Frédéric Veseli (29). Sempre il club campano propone anche Pawel Jaroszynski (28) ma gli ingaggi da Serie A dei due calciatori frenano gli interessi del club umbro, comunque a caccia di Under. Restando in Umbria, la Ternana ha rilevato in prestito dalla Lazio l’attaccante Raul Moro (19). Il Parma ha formulato un’offerta al Genoa per ingaggiare l’attaccante Gabriel Charpentier (23), reduce da un’ottima stagione al Frosinone. I crociati hanno anche depositato il contratto di Diego Rossi (17), baby per la primavera che arriva dal New York City FC.

ALTRI AFFARI. L’Ascoli sta lavorando per ingaggiare il centrocampista francese di origini ivoriane Eddy Gnahorè (28), attualmente all’Amiens, serie B francese, ma con trascorsi italiani a Crotone, Perugia e Palermo, che Bucchi conosce bene per averlo allenato proprio ai tempi del Perugia. Inoltre il club bianconero sta per prelevare in prestito dal Sassuolo il terzino senegalese Claud Adjapong (24). La Reggina sta per ufficializzare l’ingaggio Hernani (28). Il Parma proprietario del cartellino è d’accordo sul trasferimento, ma resta da definire con il Genoa (a cui l’anno scorso il brasiliano era stato girato in prestito biennale) il pagamento dell’oneroso ingaggio. La società confida di averlo a disposizione per la prima al Granillo. Ma non molla Brian Bayeye (22) del Torino, inseguito da diverse società. In uscita Gavioli (22) alla Pro Patria e Ejjaki (23) alla Fermana. Montalto (34) verso l’Avellino.