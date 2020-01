L’edizione odierna del “Corriere dello Sport” si sofferma sulla vittoria del Palermo contro il Marsala. Serviva vincere ai rosanero e l’hanno fatto giocando una partita peggiore di quella contro il Troina. Gli ospiti si sono squagliati solo nel finale, penalizzato sui gol dalle indecisioni del portiere Russo. La squadra ha fatto una fatica enorme a costruire azioni da gol. Continua il momento no per Ricciardo, mentre Ficarrotta vanifica la sua vivacità con giocate confuse. Il Palermo ha beneficiato di un altro rigore, siglato da Mauri, ma poi ha regalato in avvio di ripresa un rigore ai lilibetani, trasformato da Balistreri. A decidere il match una scelta contestata: Silipo dentro e Felici fuori. Il talento di proprietà della Roma si è inventato una traiettoria velenosa che ha insaccato la porta difesa da Russo.