Corriere dello Sport: “Niang da Nicola. Tutte le trattative del giorno in A”

L’edizione odierna de “Il Corriere dello Sport” si sofferma su tutte le trattative del giorno in serie A.

È tutto pronto per M’baye Niang all’Empoli. Dopo un lunga per trattativa per liberarsi dall’Adana Demirspor, l’attaccante francese si prepara finalmente a diventare un nuovo calciatore di Davide Nicola: ha detto sì ad un contratto di sei mesi con opzione per un’altra stagione. Il tecnico piemontese era in attesa di un nuovo rinforzo offensivo e adesso, in attesa di aggiornamenti sul futuro di Tommaso Baldanzi, può accogliere un altro innesto per la rincorsa salvezza. Sul fronte Razvan Marin si registra invece una resistenza, perché gli azzurri vorrebbero trattenere il centrocampista rumeno che invece il Cagliari intende riportare alla base entro la fine di questo calciomercato. Nel frattempo, proseguono i contatti tra i sardi e il Pisa per Idrissa Touré che, per caratteristiche, è il centrocampista individuato da Ranieri. La formula potrebbe essere quella del prestito con diritto di riscatto.

UFFICIALITÀ. Il Genoa batte un colpo assicurandosi per la difesa Giorgio Cittadini dell’Atalanta. In prestito al Monza in questa stagione, il centrale ha svolto ieri le visite mediche prima di firmare il nuovo contratto. Non solo: in queste ore sono attesi anche l’attaccante David Ankeye e il portiere Franz Stolz. A fronte di un pagamento da circa 2,2 milioni di euro più bonus, il Monza ha invece annunciato l’arrivo di Milan Djuric dal Verona. «C’erano altre squadre, ma quando mi ha chiamato Adriano Galliani non ho avuto dubbi», le parole del bosniaco. Intanto, l’Hellas ha comunicato la firma di Ruben Vinagre, terzino sinistro di proprietà dello Sporting, con la formula del prestito con diritto di riscatto (4 milioni più 10% sulla futura rivendita). Quanto alla Salernitana, la partenza di Erik Botheim, nel mirino del Malmoe, dovrebbe sbloccare definitivamente il mercato dei campani e quindi lo sbarco dello svincolato Jerome Boateng. Pure Matteo Lovato è al passo d’addio: il difensore dei campani si è promesso ai granata, anche se ieri c’è stato un sondaggio dell’Udinese. Per la sostituzione del neo calciatore del Napoli Nehuen Perez, i friulani hanno infatti visionato diversi giocatori e, giovedì, si sono tutelati bloccando Ryan Porteous del Watford.

NUOVO TENTATIVO. Da Udine a Lecce, dove i giallorossi non mollano il difensore Gustaf Johan Lagerbielke del Celtic. Parliamo di un profilo che piace molto a Pantaleo Corvino e per il quale già nelle scorse settimane era stato effettuato un tentativo concreto: la richiesta era per un prestito secco con il contributo degli scozzesi per l’ingaggio. E adesso, a pochi giorni dalla fine del calciomercato, ci riprovano sperando che possa esserci un aiuto per l’alto stipendio del ragazzo. Nel frattempo, Gabriel Strefezza è ai saluti: per l’esterno brasiliano, fuori dai piani tecnici del club, è stata raggiunta un’intesa con il Como sui 4 milioni, più bonus. Infine Gianluca Gaetano del Napoli valuta la soluzione migliore per il suo futuro: su di lui, ricordiamolo, Empoli e Parma.