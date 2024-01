Corriere dello Sport: “Il Como stringe Strefezza. Ascoli-Mantovani si fa. Tutte le trattative del giorno in B”

L’edizione odierna de “Il Corriere dello Sport” si sofferma su tutte le trattative del giorno in serie B.

Dopo gli ultimi arrivi in difesa (Antonini) e a centrocampo (Petriccione) che hanno tamponato partenze (Katseris) e infortuni (Ghion), il Catanzaro vuole un rinforzo in avanti, dal momento che uno tra Enrico Brignola e Alfredo Donnarumma pare destinato a cambiare aria. Manuel De Luca della Sampdoria e Luca Moro, in prestito allo Spezia dal Sassuolo gli obiettivi. Saranno decisivi gli ultimi giorni di mercato. Ufficiale per il Sudtirol l’arrivo del difensore Hamza El Kaouakibi: prestito dal Benevento. Il Como sta provando a dare l’assalto a Gabriel Strefezza, esterno offensivo del Lecce che costa circa 5 milioni: al giocatore è stato offerto un contratto quadriennale. Il portiere Luca Liverani è tornato alla Feralpisalò, dove sarà il vice di Pizzignacco.

Ultimo week-end in maglia Reggiana per Filippo Nardi: il centrocampista è pronto a fare ritorno alla Cremonese, che lo girerà al Benevento, destinazione che ha trovato il pieno gradimento del giocatore. Il direttore sportivo Goretti si guarda intorno per sondare il terreno per ciò che riguarda il reparto arretrato, che dovrà fare a meno di Romagna per un mese. Intanto è pressoché sfumata la pista che conduce al cipriota Loizos Loizou dell’Omonia Nicosia: l’Heerenveen ha messo sul piatto quasi il doppio rispetto all’offerta presentata dalla Reggiana ed è prossimo a strappare il sì del giocatore, che pure avrebbe preferito trasferirsi in Italia. Il direttore della ternana Stefano Capozucca ha almeno tre profili giovani nel mirino.

In difesa il prescelto è Giovanni Bonfanti dell’Atalanta e l’operazione sembra ormai in dirittura d’arrivo. Non dovrebbero esserci problemi per ciò che riguarda Riccardo Pagano, fantasista della Roma Primavera, che la prossima settimana dovrebbe aggregarsi al gruppo di Breda. Ancora attesa sull’altro fronte aperto, quello con il Bologna per Tommaso Corazza. Ultimi giorni in rossoverde per il portiere Gabriel Brazao: il brasiliano, convocato per la trasferta di Venezia, rientrerà all’Inter che lo girerà in prestito al Santos. Anche per Valerio Mantovani questo potrebbe essere l’ultimo week-end a Terni: ai dettagli il trasferimento all’Ascoli.