Catanzaro-Palermo, Vivarini: «Contro squadre così pericolose devi essere bravo a non concedere»

Il tecnico del Catanzaro Vincenzo Vivarini ha parlato in conferenza stampa rilasciando le seguenti parole al termine del pari contro il Palermo:

«Noi sul gol preso, abbiamo sbagliato l’uscita alta a Gomes. Perdere campo contro una squadra come il Palermo è pericoloso. Purtroppo contro squadre del genere devi essere bravo a non concedere nulla. È comunque una partita che ci da slancio e fa bene per il morale. Nelle altre partite non abbiamo fatto il nostro gioco, dobbiamo giocare in verticale ma oggi c’è mancata un po’ di profondità e concretezza. Ma davanti avevamo comunque dei difensori molto forti. Ci voleva energia in mezzo al campo, ha fatto bene ed è riuscito a entrare nella partita. Lui ha grandi qualità ed ha fatto una grande prestazione. Abbiamo bisogno di tutti».