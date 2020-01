L’edizione odierna del “Corriere dello Sport” riporta le trattative del giorno in Serie A: “Il Napoli ha chiuso il suo tris con il Verona. Dopo aver già preso Amir Rrahmani (25), ieri notte il ds Giuntoli ha trovato l’accordo con l’Hellas anche per Sofyan Armabat (23) e, soprattutto, per Marash Kumbulla (19). Il Napoli ha dovuto accelerare per quest’ultimo temendo un forte inserimento dell’Inter sul centrale difensivo: al Verona 15 milioni più 5 di bonus per l’albanese. Per la fascia sinistra resiste l’opzione Ricardo Rodriguez (27): il milanista non è ancora andato al Fenerbahçe. Offerti al Genoa 18 milioni per Andrea Pinamonti (20): è la cifra che Preziosi deve versare all’Inter per il riscatto (ma i nerazzurri hanno la recompra).

COLPO BLUCERCHIATO. La Sampdoria sta limando i dettagli per Kristoffer Askildsen (19), giovane centrocampista dello Stabaek. Si tratta di un rinforzo che viaggerà tra prima squadra e primavera, ma a cui il club di Ferrero non ha voluto rinunciare. In uscita, si continua a fare muro per trattenere Gianluca Caprari (26) che il Sassuolo cerca con sempre maggiore insistenza, così come è stato ribadito il no al West Ham per Ronaldo Vieira (21).Gli Hammers potrebbero presentare oggi un’offerta formale da 20 milioni di euro che rischia di essere rispedita al mittente, o se non altro rivalutata in vista dell’estate.

ECCO MASIELLO. In casa Genoa, ieri è stato il giorno delle visite mediche per Andrea Masiello (33), difensore arrivato dall’Atalanta che ha trovato l’accordo fino al 2022. Jawad El Yamiq (27) va al Real Saragozza. In attacco, gli obiettivi sono….in comune con la Spal: si tratta di Iago Falque (30) e Amin Younes (26), con lo spagnolo che sciogliere quanto prima la sua riserva circa il futuro, non essendo stato nemmeno convocato per il ritiro col Torino.

RADU A PARMA. Il Parma, intanto, è pronto ad annunciare l’ingaggio di Ionut Radu (22), portiere che, rimasto chiuso dal ritorno di Mattia Perin (28) pareva ad un passo dal Nizza. Luigi Sepe (28) oggi si sottoporrà ad accertamenti per un dolore muscolare alla coscia ed è sulla scia di questo che, ieri, si è arrivati alla stretta finale. L’operazione si farà …via Inter. Di fatto, il rumeno rienterà all’Inter che lo girerà al club di D’Aversa. Davanti, si insiste per provare ad avere Alessandro Matri (35) dal Brescia, ma ancora manca l’accordo. Gaston Brugman (27), mediano italo-uruguagio, è finito nel mirino dell’Antalyaspor, in Turchia, ma la proposta arrivata non è stata considerata suffi ciente. Ufficiale, invece, il prolungamento di contratto di Matteo Scozzarella (31), centrocampista che ha rinnovato fino al 2021, per un altro anno rispetto alla precedente scadenza fissata per giugno.

LACROIX PER GASP. L’Atalanta sta lavorando su Maxence Lacroix (19) del Sochaux: c’è da bruciare il tempo per trovare l’accordo col club d’appartenenza, forti del sì del giocatore che sogna l’approdo in Italia. Il Cagliari, tra domani e dopo domani vedrà l’arrivo in città di Marko Pjaca (24). Il ds Carli, però, guarda anche al futuro e col Milan sta parlando di Gabriele Bellodi (20), di proprietà dei rossoneri ma in prestito in questa stagione al Crotone. Gaston Pereiro (24) del Psv può essere invece il nuovo investimento all’estero. Il Torino, sta valutando la proposta ricevuta dal Villarreal per Simone Zaza (28), mentre il Verona aspetta di mettere insieme gli ultimi tasselli del mosaico per annunciare Federico Dimarco (22), dall’Inter.

FIORENTINA. La Fiorentina nel suo casting ha inserito anche Cristian Dell’Orco (25), di proprietà del

Sassuolo ma in prestito a Lecce. Restano aperte anche le strade per Juan Jesus (28), Edoardo Goldaniga (26) e Fabio Pisacane (33). Per il centrocampo, il preferito resta Alfred Duncan (26), con Francesco Cassata (22) e Soualiho Meité (25) del Torino”.