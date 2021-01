L’edizione odierna del “Corriere dello Sport” si sofferma sulla panchina traballante di Gattuso.

L’ex rosa rischia, così come Giuntoli. La sconfitta contro il Verona ha spinto il tecnico all’ammissione di colpa. De Laurentiis si aspetta dimissioni che difficilmente arriveranno, ma intanto riflette su come affrontare la situazione.





C’è Rafa Benitez libero: in realtà non è mai uscito dal Napoli, come dimostrano i tanti calciatori lanciati durante la sua esperienza europea.