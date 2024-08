Corriere dello Sport: “Miretti-Genoa. Ansia per l’ex Palermo Joao Pedro. Tutte le trattative del giorno in serie A”

L’edizione odierna de “Il Corriere dello Sport” si sofferma sulle trattative del giorno in serie A.

Sono ore di riflessione per Fabio Miretti (21), fresco di rinnovo di contratto con la Juventus fino al 2028 ma senpre al centro del mercato, con il Genoa in prima linea per aggiudicarselo. Il futuro del calciatore si deciderà in ogni caso più avanti perché è molto stimato dall’ambiente bianconero. Non solo Miretti: i liguri hanno avviato dei colloqui pure con Tommaso Pobega (25), che è fuori dai piani di Paulo Fonseca (51) e quindi in odore di partenza. Ormai da settimane il Venezia ha invece in pugno Hans Nicolussi Caviglia (24). Il centrocampista della Vecchia Signora potrà essere ingaggiato con l’ok del Comitato operativo del club vista la necessità della società di dover anticipare l’investimento sui 4-5 milioni.

ADDIO AL RECORD. Arrivato come acquisto record dell’Atalanta, El Bilal Touré (22) lascia l’Italia dopo appena un anno dal suo sbarco. Alcuni intermediari hanno infatti trovato un’intesa con lo Stoccarda per la sua cessione, sulla base di un prestito con obbligo di riscatto. Per il maliano, atteso in queste ore per le visite e firme, è pronto un contratto di cinque anni. Ieri Lazar Samardzic (22) ha invece svolto le visite per la Dea, che nella mattinata di sabato ha raggiunto un accordo con l’Udinese sui 20 milioni di euro più 5 di bonus per il suo cartellino. In serata è arrivata anche l’ufficialità.

Dopo di lui, sarà il turno di Wesley (20), freccia del Flamengo, attesa presto in Italia per i test di rito e le firme. Tra i due club, ricordiamolo, è stata trovata nei giorni scorsi un’intesa sui 16 milioni di euro più 3 di bonus. Proseguono poi i contatti con il Lens per Kevin Danso (25), mentre in uscita tiene banco anche la vicenda legata a Mitchel Bakker (24). In questi giorni è tornato di moda il nome di Joao Pedro (32) per alcune società italiane, ma dalla Turchia trapela che non si hanno da oltre 48 ore notizie sul giocatore. Lo stesso club lo starebbe cercando senza riuscire a contattarlo.