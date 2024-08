Corriere dello Sport: “Dubbi e limiti. Palermo sul mercato”

L’edizione odierna de “Il Corriere dello Sport” si sofferma sul mercato del Palermo.

Dopo un lungo ritiro in Italia e in Europa, oggi il Palermo torna finalmente a casa con una seduta pomeridiana prevista al Cfa di Torretta. Questo momento sarà importante, come sottolineato anche da Dionisi, perché sentire il polso della città ha un valore particolare in una piazza come Palermo. Gli allenamenti nel centro sportivo del club saranno a porte chiuse, ma mercoledì è previsto un allenamento allo stadio Barbera per permettere alla squadra di incontrare i tifosi.

La rinascita dei dubbi:

L’accoglienza dei tifosi sarà calorosa, come dimostra il numero di abbonamenti che ha già superato la quota dello scorso anno. Tuttavia, il Palermo deve ancora rispondere a molte domande sulla sua reale identità. La Serie B è una maratona, ma Dionisi e De Sanctis, nonostante siano arrivati da poco, non dovrebbero essere sorpresi se un tempo sbagliato, dopo un precampionato brillante, ha riacceso dubbi tra i tifosi. Non è tanto la sconfitta contro un Brescia di spessore a spaventare, quanto il riproporsi dei limiti visti la scorsa stagione. Dopo un buon avvio, anche se poco concreto (“è mancata imprevedibilità” ha detto Dionisi), nella ripresa il Palermo, con 8/11 dei giocatori dell’anno scorso, è gradualmente scomparso, come in altre occasioni. Il problema dei secondi tempi, in cui la squadra non segna, perde le distanze e si lascia sopraffare dall’avversario, continua ed è un tema che necessita di un approfondimento.

Mercato obbligato:

Siamo ad agosto, e la condizione fisica non è ancora al massimo, ma certi segnali richiedono un intervento rapido. Il mercato è ancora aperto per 10 giorni, e, oltre al portiere, potrebbero esserci novità importanti. L’assenza prolungata di Gomis rende necessario un intervento quasi immediato: già a Pisa, sabato, il Palermo avrà a disposizione solo due portieri, Desplanches e il giovane Nespola. La prima richiesta è stata fatta al Sassuolo per Andrea Consigli (37 anni), che Dionisi ha già allenato in Emilia e che, pur essendo sotto contratto, è fuori dai piani del club. Tra gli svincolati, sono emersi i nomi dell’albanese Berisha (35 anni, ex Lazio, Atalanta e Empoli) e c’è la suggestione di un ritorno dell’ex Sirigu (37 anni), che ha militato per quattro stagioni al Palermo e potrebbe essere considerato un giocatore bandiera. Serve comunque una “chioccia” per Desplanches. Inoltre, il Palermo sta cercando un difensore centrale, con Ceccherini e Ferrari in pole position, e un terzo attaccante.