L’edizione odierna del “Corriere dello Sport” riporta le dichiarazioni di Fabrizio Miccoli, ex capitano del Palermo:

«La mia academy è affiliata alla Roma. Feci un accordo diversi anni fa con Bruno Conti: i nostri ragazzi che arrivano fino alla Juniores sono a disposizione della società. Se poi alla Roma non interessano, io li offro ad altre squadre. Esordio di Milanese in Europa League? A noi va il premio di formazione».





«Quelli più forti non li menziono, non sarebbe rispettoso per gli altri».