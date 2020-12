L’edizione odierna del “Corriere dello Sport” si focalizza sulla casa in cui ha vissuto Maradona fino al decesso.

E’ morto al piano terra, l’unico in cui poteva stare, in una sala giochi che si trovava dietro la cucina, trasformata in una improbabile stanza per la convalescenza.





Adesso gli eredi cercano una mediazione per dividersi il patrimonio da 75-85 milioni di euro. Secondo la legge argentina andranno soltanto ai figli riconosciuti dal Pibe de Oro.