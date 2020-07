L’edizione odierna del “Corriere dello Sport” parla di Mancini, che credeva di essere al centro delle attività della Figc ma adesso aspetta gli eventi. Il rapporto con Gabriele Gravina – scrive il quotidiano – non sarà più quello di prima. Mancini avrebbe voluto essere coinvolto nella scelta di Lippi designato come prossimo direttore tecnico. Per ora non si parla di possibile divorzio, però qualcosa si è incrinato.