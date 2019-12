L’edizione odierna del “Corriere dello Sport” si sofferma sul destino della panchina della Fiorentina. Il nuovo allenatore avrà tracce di “fiorentinità”. Ieri molti erano convinti che il nuovo tecnico sarà Beppe Iachini, visto in giro per Firenze in attesa dell’ufficializzazione. Tutti confermano l’icona del passato, che avrebbe detto subito di sì. Pronto ad accettare anche una soluzione ponte e poi magari un ruolo nel settore giovanile viola. Dalla Fiorentina c’è chi mette sullo stesso piano anche Cesare Prandelli, ma il nome di Iachini è gettonatissimo. Un passo indietro vanno visti Di Biagio e l’altro ex rosa Ballardini, avvistato all’Artemio Franchi nella sfida contro la Roma.