L’edizione odierna del “Corriere dello Sport” si sofferma sulla fumata nera del dialogo Lega A-Sky. Nell’incontro di ieri ognuno è rimasto sulle proprie posizioni. Sky si rifiuta di pagare l’ultima rata, dunque si procederà con la diffida. Via Rosellini si sente forte per via del contratto. Sky vorrebbe più certezze, anche per quanto riguarda la prossima stagione. La Lega spera che la “minaccia” di un’azione legale possa scuotere Santa Giulia.