L’edizione odierna de “Il Corriere dello Sport” si sofferma sulle trattative del giorno in serie A.

Il Lecce aspetta questi ultimi giorni di mercato per piazzare il tassello a centrocampo che completerebbe ulteriormente la rosa a disposizione di Marco Baroni (58). Ricordiamo che nel ruolo era saltato per lungaggini burocratiche Mathias Normann (26), mezzala del Rostov apparentemente svincolato per una regola della Federcalcio russa. Ecco, nel ruolo Corvino sta valutando il romanista Amadou Diawara (25) che conosce bene per averlo portato al Bologna nel 2015, e il laziale Jean Daniel Akpa Akpro (29), in uscita dal club biancoceleste. Lo stato dell’arte alla luce della giornata di ieri vede avanzare in modo significativo l’ivoriano attualmente ancora a disposizione di Maurizio Sarri (63): e trapela la possibilità che domani possa chiudersi il passaggio del giocatore a Lecce. Lo stipendio di Diawara è importante e l’attrito alimentato con la Roma rende complessa la quadratura finale che preveda la partecipazione del club giallorosso all’ingaggio del guineano. Akpa non arriva al milione (la metà del romanista), si parte da numeri più digeribili. Tra oggi e domani atteso l’ok.

TRIS SPEZIA. Finalmente Ethan Ampadu (21). Dopo aver trovato nei giorni scorsi l’accordo con l’ex difensore del Venezia, lo Spezia ha definito ieri anche l’intesa con il Chelsea: prestito con diritto di riscatto intorno ai 15 milioni di euro. Il via libera definitivo è arrivato sabato con la firma in Blues di Wesley Fofana (21), e nelle ore in cui il ds Riccardo Pecini ha accelerato sul fronte cessioni: Janis Astiste (20) si è promesso al Sassuolo, i liguri vorrebbero inserire Gregoire Defrel (31) nell’affare ma il francese (prima scelta della Sampdoria) ha un ingaggio fuori dai parametri dello Spezia. Il greco Dimitris Nikolaou (24) resta invece il protagonista di uno scambio con Matija Nastasic (29). E non è tutto, visto che il tecnico Luca Gotti (54) attende anche due rinforzi: il centrocampista Jean Onana (22), valutato sui 5 milioni di euro, e il brasiliano del Modena Paulo Azzi (28). Asse sempre caldo tra Fiorentina e Empoli. Szymon Zurkowski (24) è destinato a tornare in biancoblù, con il centrocampista Nedim Bajrami (23) pronto a fare il percorso inverso grazie alla regia dell’agente Fali Ramadani. Nell’affare potrebbe rientrare anche Christian Kouame (24), anche se nella giornata di ieri il Brighton ha spinto molto sull’acceleratore. Attivissimo pure il Sassuolo. I neroverdi non hanno mollato la presa su Armand Laurienté (23), storico obiettivo del ds Giovanni Rossi e in parola da tempo con gli emiliani. L’ultima offerta presentata al Lorient, sui 9 milioni di euro più bonus, potrebbe essere ritoccata per consegnare a Alessio Dionisi (42) il sostituto di Giacomo Raspadori (22) in prossimità del gong.

GALLIANI SHOW. Monza protagonista. Per Nicolò Rovella (20) in prestito si aspetta l’ultimo ok della Juventus, nelle idee dei bianconeri l’ex Genoa dovrà essere liberato appena arriverà Leandro Paredes (28). Oggi la Vecchia Signora avrà anche un vertice per approfondire il futuro di Nicolò Fagioli (21), sui taccuini di diverse squadre (Samp, Cremonese ed Empoli), e in odore di trasloco dopo il rientro alla base e il rinnovo fino al 2026. Il Monza, dicevamo, attivo su più fronti con Galliani focalizzato pure sull’affare Sacha Boey (21). Il terzino classe 2000, offerto in passato anche a Verona e Udinese, appare davvero vicino ai brianzoli. Intanto, i friulani aspettano Kingsley Ehizibue (27) dal Colonia. Ore bollenti per l’Atalanta, in contatto costante con l’entourage di Borna Sosa (24) per lo sbarco del croato a Bergamo. L’accordo con il calciatore è confermato, ora serve la cessione di Hans Hateboer (28) per liberare un posto e permettere ai bergamaschi di alzare l’offerta allo Stoccarda e toccare quota 15 milioni di euro.

In Francia accostano il Torino al centrocampista del Nantes Samuel Moutoussamy (26). E l’attaccante ex Lazio, Inter e Genoa Felipe Caicedo (33) ha detto sì ai sauditi dell’Abha FC: contratto da 5 milioni a stagione.