L’edizione odierna del Corriere dello Sport si occupa della situazione in casa Palermo.

I ragazzi di Boscaglia, con un punto in 4 partite disputate, sono al momento il fanalino di coda della classifica del girone C di Serie C.





La gara di questo pomeriggio alle ore 15:00 al “Barbera” contro la Turris, lanciatissima in classifica, diventa di fondamentale importanza per non affossare ulteriormente la squadra e la piazza.

Nel mentre però, il club deve fare i conti con il primo caso Covid. Il calciatore fa parte dell’U17 rosanero. La squadra ha sospeso tutte le attività giovanili, compreso la Primavera 3, che deve rinviare il suo esordio.

La ripresa è fissata per il 27 ottobre, ma solo dopo che i test effettuati sul resto degli atleti risulteranno negativi al coronavirus.