L’edizione odierna del “Corriere dello Sport” si sofferma sulla possibilità di disputare Juventus-Lazio con la presenza dei tifosi. Sandra Zampa, sottosegretaria al Ministero della Salute, afferma: “Stadi parzialmente aperti ai tifosi? Porterò questo quesito, ne sarò portavoce. Mi piacerebbe che una sfida scudetto come Juventus-Lazio si possa disputare in uno stadio parzialmente aperto. Naturalmente nel caso in cui la curva epidemiologica lo consenta e il ministro dello sport Spadafora sia d’accordo…”.